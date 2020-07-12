‘Her yıl dünyaya bir Almanya ekleniyor’

“30 yıl önce dünya nüfusu 5 milyardı. Şimdi 7.5 milyar. Yılda 80 milyon civarında artıyor. Her yıl dünyaya bir Almanya daha ekleniyor. Nüfus artışının üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde. Zaten onlar yoksulluk, açlık, işsizlik, sağlık ve eğitim sistemindeki açıklıkla başa çıkmak için mücadele ediyor. Nüfus artışı bu ülkelere başka ek sorunlar da getiriyor. Dünyanın her tarafında toprak, su ve gıda ürünleri için çatışmalar sertleşiyor. Gelişmekte olan ülkelerde kızların eğitim şansının artırılması gerekir. Çünkü eğitim, kadının ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını sağlayacak. Böylece kadın aile planlamasında söz sahibi olacak bu da dünya nüfusunun gelişmesinde etkili olacak.”

Koronavirüsle mücadelede de uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Merkel, “Küresel tehditler küresel yanıt istiyor. Salgın istikrarı, ekonomik refahı ve bunun sonucu sosyal barışı engelliyor. Ben çok sayıda ülkenin bu sorunlara karşı iş birliği yapmak istediğini görüyorum. Bu beni daha da umutlandırıyor” diye konuştu.