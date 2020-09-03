Hepsi ayrı telden çalıyor

ALMANYA 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devraldı. Başbakan Angela Merkel 6 ay sürecek olan dönem başkanlığı boyunca AB’de koronayla mücadeleyi birinci görev olarak niteledi. Ancak mart ayından beri AB ülkelerinde koronayla mücadelede çok farklı önlemler ve kurallar işliyor. Karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları ülkeden ülkeye değişiyor. Karantina süresi 10 ile 14 gün arasında değişiyor. Almanya 14 gün karantina süresi geçerli. Fransa’da ise karantina mecburiyeti yok. Riskli ülkelerden gelenler için negatif test süresi uygulaması da ülkeden ülkeye değişiyor. Almanya negatif test sonucunun ülkeye girişten en fazla 48 saat içinde alınmış olmasını şart koşuyor. Fransa’da bu süre 72 saat.

VAKALAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Almanya da dahil tüm Avrupa ülkelerinde ilkbaharda düşüşe geçen korona vakaları yaz mevsiminin sonuna doğru tekrar yükselişe geçti. Almanya korona vakalarının artması üzerine tüm İspanya’yı riskli ülke kapsamına aldı. İspanya’dan gelenlerden negatif test sonucu isteniyor veya 14 gün ev karantinasında kalmak zorundalar. Ancak riskli ülke uygulamaları da AB içinde farklı. Almanya son 7 gün içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 50’yi bulan yerlerin riskli bölge ilan edilmesini istiyor. Birçok AB ülkesi böyle bir uygulamaya karşı çıkıyor ve ülkeler ayrı baş çekmeye devam ediyor. Macaristan salı gününden itibaren yabancılara ülkeye girişleri yasakladı. Sadece istisna olarak ‘haklı durumlarda’ izin verilebilecek. Macaristan Vişegrad ülkeleri Polonya, Çek ve Slovakya vatandaşlarını yasağın dışında tuttu.

TEK TİP KORONA KURALLARI

Almanya Brüksel’i riskli bölge kapsamına aldı, ama son 7 gün içinde vaka sayısı 100 bin nüfusa 50 olan Paris riskli bölge kapsamında değil. Almanya AB içinde mart ayında yaşanan benzeri bir kaosu önlemek için tüm AB ülkelerinde tek tip korona kuralları uygulanmasını istiyor. Brüksel’de 27 AB Ülkesinin elçileri bir araya gelerek, Almanya’nın önerilerini görüştü. Ancak kamuoyuna sızan bilgilere göre bir uzlaşma sağlanamadı. Cuma günü ise AB sağlık bakanları videolu konferansla korona uygulamalarını konuşacak. Hedef 24-25 Eylül tarihlerinde AB liderler zirvesine kadar AB ülkelerinde tek tip korona kuralları üzerine önlemler paketinin hazır olması. AB Komisyonu da seyahat kısıtlamalarında AB’nin ortak hareket etmesini istiyor.