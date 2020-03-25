'Hemen gittim çikolatayla test yaptım'

Tüm dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınına, son olarak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak yakalanmıştı.

Gelen bu haberler üzerine strese giren futbolculardan biri de Max Kruse oldu. Alman futbolcu, koronavirüsün tat alma duyusunu kaybettirdiğini öğrendiğinde kendince bir test yaptığını söyledi.

"EKMEĞİME ÇİKOLATA SÜRDÜM"

Kruse, "Bu virüsün belirtilerinden biri, tat alma duyusunu kaybettirmesiymiş. Bunu öğrenince gece kalktım ve ekmeğime Nutella sürüp yedim. Çikolatanın tadını aldım." dedi.