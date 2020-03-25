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Avrupa
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

'Hemen gittim çikolatayla test yaptım'

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'Hemen gittim çikolatayla test yaptım'
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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, koronavirüsün tat alma duyusunu kaybettirdiğini öğrenince Nutella'yla test yaptığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgınına, son olarak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak yakalanmıştı.

Gelen bu haberler üzerine strese giren futbolculardan biri de Max Kruse oldu.

Hemen gittim çikolatayla test yaptım
Alman futbolcu, koronavirüsün tat alma duyusunu kaybettirdiğini öğrendiğinde kendince bir test yaptığını söyledi.

"EKMEĞİME ÇİKOLATA SÜRDÜM"
Kruse, "Bu virüsün belirtilerinden biri, tat alma duyusunu kaybettirmesiymiş. Bunu öğrenince gece kalktım ve ekmeğime Nutella sürüp yedim. Çikolatanın tadını aldım." dedi.

Hemen gittim çikolatayla test yaptım

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