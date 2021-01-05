‘Hedefimiz yaza kadar herkesi aşılamak’

BİRÇOK aşı üreticiyle görüşüldüğünü çünkü kimin önce üretime geçeceğinin beli olmadığını belirten Spahn, “Şu an itibariyle elimizde az aşı bulunmasının bizim düşük miktarda sipariş vermemizle bir ilgisi yok. Aşı üretim kapasitesiyle ilgili bir durum. Amacımız, yaza kadar herkese aşı yapabilmek. Bu amacımızın gerçekleşmesi ise aşıların onay almasına bağlı” dedi. Prof. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşının üretiminin Marburg’daki tesislerde artırılmaya çalışıldığını belirten Spahn, “Eğer eyalet hükümetleriyle birlikte tüm bakımevlerinde kalanlar ile 75 yaş üstündekilerin aşılarını ocak ayı içinde tamamlama hedefimizi yerine getirirsek, salgının önemli bir bölümünü bertaraf etmiş oluruz” dedi.

İKİNCİ PARTİ 1 ŞUBAT’TA

Hükümet ortağı SPD de dahil birçok çevre Sağlık Bakanı’nın Avrupa Birliği üye ülkelerle ortak hareket etmesiyle aşılama işleminin geciktiğini savunuyor. Bakanlığın BioNTech firmasının aşısından yeteri kadar sipariş vermemesi de eleştiriliyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin BioNTech aşısını erken kullanmaya ve daha fazla doz edinmesi de Bakan Spahn’a yönelik eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay alındıktan sonra Almanya’da 27 Aralık’ta aşılama başladı. Şahin’in başında bulunduğu BioNTech firması Almanya’ya yaklaşık 1 milyon 300 bin doz aşı teslim etti. Bu aşılarla bakımevleri ve yurtlarda kalanlar, 80 yaşın üzerindekiler ve sağlık çalışanlarının aşıları yapılıyor. BioNTech, 1 Şubat’ta ise Almanya’ya 2 milyon 680 bin doz aşı daha teslim edecek.