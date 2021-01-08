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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Haydi! Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

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Haydi! Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım
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Adı Ayşegül Tren ve Almanya’da yaşıyor. Yıllar önce babası terk etmiş, ardından annesi. Ayşegül, çocukluğundan beri olan ancak, 3 yıl önce tanısı konulan, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen, tıp dünyasında ‘Lenfödem’ adı taşıyan hastalıkla mücadele ediyor.

BUGÜNE kadar 7 kez ameliyat geçirdiğini belirten 30 yaşındaki genç Türk kızı, Şubat ayından itibaren 4 kez daha ameliyat olması gerektiğini söyleyerek, “Bu hastalık benim çocukluğumdan beri varmış ancak tanı 3 yıl önce kondu. O zamandan bu yana 7 kez ameliyat oldum ancak hâlâ bir kesin sonuç yok. Şubat ayından itibaren art arda 4 ameliyat daha var. Ancak, sağlık sigortası şirketim yardımları kestiğini bildirdi. Tüm masraflar bana kaldı. Bu arada avukatım aracılığıyla sağlık sigortasıyla ilgili olarak mahkemeye başvurdum. Sonuç henüz olumsuz. Ama devam ediyor mahkeme. Tüm maddi gücüm tükendi. Zaten hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. Başka da bir gelirim yok. Ameliyat paralarını kendim ödemek zorundayım. Maddi ve manevi olarak tükendim” dedi.

Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım
HASTALIK TÜM KOLLAR VE BACAKLARDA
Ayşegül, hastalığın bütün kollar ve bacaklarda olduğunu belirtirken, “Hayırsever insanların yardımına ihtiyacım var şimdilik. Sağlığıma kavuştuğum zaman geri öderim. Ama şu an yardıma ihtiyacım var. Çevremde kimsem yok. Mahkeme de devam ediyor. Çaresizim.” dedi. Bu arada fil hastası (lenfödem) Ayşegül Tren için yakından tanıyanlar İnstangram üzeri paypoll hesabı üzerinden bir yardım kampanyası başlattılar. Ayrıca, yardım etmek isteyenler direkt olarak Ayşegül Tren’in resmi sayfası, lipodem_stadium3 üzerinden kendisi ile iletişime geçebilirler.
Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

Haydi Çaresiz Ayşegül için bir yardım eli uzatalım

 

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