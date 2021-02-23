Hayatı Berlinale’de ama ona giriş yok!

11 Eylül terör saldırısıyla bağlantılı terör zanlılarının işkence görüp tutulduğu Guantanamo Hapishanesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın kapatılacağı yönündeki açıklamasından sonra yeniden gündeme gelmişti. Almanya’da ise farklı bir nedenle gündemde Guantanamo Hapishanesi. Almanya, 1990’lı yıllarda Almanya’da yaşayan eski bir Guantanamo tutuklusu olan Mohamedou Ould Slahi’nin ülkeye girişine izin vermiyor. Üstelik eski tutuklunun ABD’li eşi ve çocuğu hâlâ Almanya’da yaşıyor. Ayrıca hayatının anlatıldığı Hollywood filminin Berlin film festivalinde gösterilecek olmasına rağmen şu ana kadar başvurusu reddedildi.

DELİL BULUNAMADI

1990’lı yıllarda Duisburg’da öğrenim gören Moritanyalı Mohamedou Ould Slahi, 2002 yılında Afganistan’da El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle CIA tarafından memleketinde tutuklanıp Guantanamo’ya götürüldü. 2010 yılında hakimler delil yetersizliğinden serbest bırakılmasını istedi. Ancak ABD hükümetinin itirazı üzerine 6 yıl daha Guantánamo’da tutuklu kaldı. Daha sonra Obama dönemindeki araştırma komisyonu tarafından serbest bırakıldı. Aynı şekilde Federal Alman Suç Dairesi de Slahi’nin 11 Eylül saldırısına karıştığıyla ilgili delil bulamadı.

HOLLYWOOD FİLMİNİ YAPTI

Guantanamo’da 760 numaralı tutuklu olarak bulunan Slahi, hapishanedeki günleriyle ilgili ‘Guantanamo günlükleri’ adlı bir kitap yazdı. Hollywood, Guantanamo Hapishanesi istatistiklerine göre en fazla işkence gören tutuklular arasında yer alan Slahi’nin hayatını geçen yıl beyaz perdeye aktardı. Jodie Foster ve Tahar Rahim’in başrolünde oynadığı ‘The Mauritanian-Moritanyalı’ adlı film bu yıl ABD’de gösterime girecek. Filmin Almanya prömiyerinin ise haziran ayına ertelenen Berlin Film Festivali Berlinale’de gösterilmesi planlanıyor. Ancak, Slahi’nin filmin prömiyerine katılmak için yaptığı başvuru da reddedildi.

ŞÜPHE DUYUYORLAR

ARD ve SZ gazetesinin özel haberine göre başvuruyu değerlendiren Alman makamları Slahi’in suçsuzluğu konusunda şüphe duyuyor. Duisburg’da başvuruyla ilgili karar veren kurum yetkilileri Slahi’nin Guantanamo’da tutukluluğunda hafifletici sebepler görüldüğünü belirtti. Bunun ancak güvenlik açısından özel bilgiler paylaştığı için gerçekleştiğine inanan Alman makamları, bu durumda örgütle bağlantılı olduğu anlamına gelebileceği yorumunda bulunuyor. Alman Dışişleri bakanlığı geçmiş dönemde vize verse de Alman İçişleri bakanlığının ülkeye girişi reddettiği kaydedildi. Öte yandan ABD’nin de hâlâ Slahi’yle ilgili güvenlik şüpheleri bulunduğu ve Almanya’ya, ülkeye giriş izni vermemesi tavsiyesinde bulundu tahmin ediliyor.