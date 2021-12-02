‘Hatırlatıcı aşı tavsiyesinde geç kaldık’

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MERTENS, STIKO’nun karar vermesinin gecikmesini, “Öncelikle bir öneriye varabilmek için hangi verilere ihtiyacımız olduğunu belirliyoruz. Bu belirlendiğinde verilerin toplanması ve işlenmesi gerekiyor. Ve bu veriler mevcut olduğunda STIKO bu verileri tartışmaya başlar” diye açıkladı. Programa katılan İsrail aşılama programı eski başkanı Ronnie Gamzu ise Alman meslektaşlarının yavaşlığı karşısında şok olduklarını belirtti. Gamzu, “Bu tamamen yanlıştı. Açık kanıtlarımız vardı, elimizde veriler vardı. Hatırlatıcı aşıların sadece 65 veya 70 yaş üstü için faydalı olduğunu söylemenin hiçbir bilimsel temeli yoktu. 40 yaşındakilerde de antikor sayısının düştüğünü gördük. Hâlâ ne tür kanıtlara ihtiyacınız var?” diyerek tepki gösterdi. STIKO Başkanı Mertens ise, “Önce İsrail verilerinin ve kanıtlarının işlenmesi gerekiyordu. Birçok noktada İsrail verileri ile karşılaştırma yapmak mümkün değildi. Başka bir ülkedeki kanıtlar kolayca kıyaslanamaz” diye cevap verdi. Bunun üzerine Gamzu ise Almanya’nın, İsrail’deki verileri kullanmayarak gelecek için bir fırsatı değerlendiremediğini söyledi.