Hatay’a ‘Dosteli’ değecek

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TÜRKİYEMSPOR’un Kreuzberg’deki tesislerinde Türkiye kökenli iş insanlarının, STK temsilcilerinin, çeşitli dernek ve diğer spor kulüplerinin de desteğiyle düzenlenen şölende elde edilen tüm gelirler, geçen yıl olduğu gibi yine deprem bölgesi Hatay’da yapılacak ikinci Aile Sağlık Merkezi’ne bağışlandı. Etkinlikte konuşan Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, tüm katılımcıların ve çocukların 23 Nisan Bayramını ve tüm işçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutlarken, Türkiyemspor Kulübü’ne ve Dosteli’ne teşekkür etti. Başkonsolos Şanlı, “Atamızın bizlere, çocuklara, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel günde, bu güzel havada, burada sizlerle birlikte bu coşkuyu yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel etkinlikten elde edilen gelirlerin Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yapımına başlanacak ‘Aile Sağlık Merkezi’ne bağışlanacak olması ayrı bir anlam taşıyor. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali Matur da başta Başkonsolos Şanlı olmak üzere tüm katılımcıları “Hoş geldiniz” diyerek selamladı. Matur, “Bugün aslında 23 Nisan’da kutlamamız gereken ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, zaman darlığından dolayı 1 Mayıs’a erteledik ve bugünü organize ettik. Bize destek veren ve deprem bölgesi Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yapılacak sağlık merkezine katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.