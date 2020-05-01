Hastalık raporu alanlar yüzde 43 arttı

NİSAN ayında 2 milyon 130 bin insan hastalık raporu aldı. 2017/2018’de yaşanan ağır grip dalgası esnasında hastalık raporu alanların sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi. Korona krizi nedeniyle Almanya’da çalışanlar doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alabiliyor. Uygulama 18 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.