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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Hastalık raporu alanlar yüzde 43 arttı

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Hastalık raporu alanlar yüzde 43 arttı
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Almanya’da yasal hastalık sigortaları GKV verilerine göre nisan ayında hastalık raporu alanların sayısı mart ayına kıyasla yüzde 43 arttı.

NİSAN ayında 2 milyon 130 bin insan hastalık raporu aldı. 2017/2018’de yaşanan ağır grip dalgası esnasında hastalık raporu alanların sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi. Korona krizi nedeniyle Almanya’da çalışanlar doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alabiliyor. Uygulama 18 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

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