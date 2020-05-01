BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Hastalık raporu alanlar yüzde 43 arttı
Almanya’da yasal hastalık sigortaları GKV verilerine göre nisan ayında hastalık raporu alanların sayısı mart ayına kıyasla yüzde 43 arttı.
NİSAN ayında 2 milyon 130 bin insan hastalık raporu aldı. 2017/2018’de yaşanan ağır grip dalgası esnasında hastalık raporu alanların sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi. Korona krizi nedeniyle Almanya’da çalışanlar doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alabiliyor. Uygulama 18 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
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