Hartz IV alanların sermayelerine daha sıkı denetleme

İŞ Ajansı’nın iç denetim bölümü, gelecekte, Hartz IV alanlardan genel olarak tüm sermaye ve mal varlıklarının türü, miktarı ve yatırım koşulları hakkında bilgi alınmasını önerdi. Bu, şimdiye kadar, sosyal yardım alanların yılda sadece 100 eurodan fazla faiz geliri alması halinde sorgulanıyordu. Ancak bankalardaki düşük faiz oranı nedeniyle, büyük sermaye olsa bile daha düşük faiz geliri elde edildiği belirtildi. Yani faiz gelirinin düşük olması artık sosyal yardım alan kişinin küçük sermaye sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Şu ana kadar İş Ajansı çalışanlarının şüphe bulunması durumunda bile sosyal yardım alan kişilerin sermaye ve mal varlıklarını araştırmakta çekimser kaldığına dikkat çekildi. Raporda yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların daha sıkı kontrol etmesi istendi.