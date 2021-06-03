‘Harita nefret yayıyor’

AVUSTURYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Ulusal Meclis (Nationalrat) milletvekili Nurten Yılmaz, hükümetin desteklediği İslam Haritası’na tepki gösterdi. Hükümetin yolsuzluklarla ilgili iddiaları kamuoyunda tartışılmasını istemediği için konuyu saptırmak amacıyla bu olayı gündeme getirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Ben zaten hükümetten yolsuzluklar konuşulmasın diye, başörtüsü veya benzer bir konuda olayı saptıracak bir adım bekliyordum. 1945’ten sonraki en büyük yolsuzluk skandalıyla karşı karşıyayız. Kamuoyunda bu konu konuşulmasın diye ya Balkan rotasını gündeme getiriyorlar ya da Müslümanlarla ilgili bir konu ortaya atıyorlar. Ancak bu ‘İslam Haritası’ bambaşka bir boyuta taşındı. Yarın, bir gün insanlar öldürülür veya yaralanırsa, bunun sorumlusunun kim olduğu belli.” ‘EN KARANLIK DÖNEMİ HATIRLATIYOR’

Projenin 2012’de başladığını ancak sonra ‘siyasal İslam’ adı altında yapılmaya başlandığını belirten Yılmaz, ırkçılar tarafından cami yakınlarına asılan levhaların ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti: “Bu levhalar, tarihimizin en karanlık dönemini hatırlatıyor. İslam Haritası nefret yayıyor ve hiç olmadığı şekliyle toplumumuzu bölüyor. İslam Haritası geçici olarak kaldırıldı. Projenin sorumlularından Prof.Dr. Ednan Aslan suistimal edilmesinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Böyle zannediyorsa çok geç kaldı. Uzun yıllardır Avusturya’da bilim insanı, araştırmacı olarak yaşayan ve çalışan bir kişi olarak basın toplantısını kimlerle birlikte yaptığını da bilmesi gerekiyor. Bu hükümetin Müslümanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve suistimal edileceğini de bilmesi gerekiyordu.”