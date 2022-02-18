Hanau’da öldürülen Gökhan’ın adına Ağrı’da kütüphane açıldı

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Almanya ’da 19 Şubat 2020 gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybetti. Ağrı’ya götürülen Gültekin’in cenazesi, baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesi’nde toprağa verildi. Gültekin’in ölümünün 2’nci yıldönümü dolayısıyla Tahir Beldesi’nde tören düzenlendi. Yurt dışında olan ailesinin katılamadığı anma töreninde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile beldedeki akrabaları yer aldı. Eren ve beldede yaşayanlar, Gültekin’in mezarını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti. Eren, Gültekin’in mezarına çiçek bıraktı.Mezarlık ziyareti sonrası Gökhan Gültekin’in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı. Tahir Ortaokulu’ndaki açılış törenine katılan YTB Başkanı Eren, öğrenci ve öğretmenlere hediye verdi. Açılış sonrası açıklamada bulunan Eren, yurt dışındaki ırkçı saldırıların ve hayatını kaybedenlerin unutulmaması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.





İSMİ UNUTULMAYACAK

Saldırı sonrası Almanya’da büyük bir yürüyüş düzenlendiğini belirten Eren, şunları söyledi: “Bundan iki sene evvel 19 Şubat 2020’de maalesef Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı bir saldırı gerçekleşti. İki ayrı kafeye yapılan saldırılarda 9 insan hayatını kaybetti. Farklı milletlerden Almanya’ya gelmiş, oraya vergi veren, orada çalışan, orada istihdam yaratan, o ülkeye katkı sağlayan insanların olduğu yerlere saldırılar yapıldı. Hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşımız vardı. Biri Almanya’da defnedildi. Biri Çorum’da biri de Ağrı Eleşkirt Tahir beldesinde defnedildi. Gökhan kardeşimizin mezarını ziyaret ettik. Şu anda da Tahir Ortaokulumuza geldik. Neden buradayız? Bu okulumuz şirin bir okulumuz ve güzel bir kütüphane yapmak istedik. İsmini de Gökhan Gültekin Kütüphanesi koyduk. YTB olarak da Gökhan’ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada. Onlar da inşallah Gökhan ağabeylerinin ismini unutmayacaklar. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının vermiş olduğu mücadeleyi de görmüş olacaklar.”

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kütüphane kurulumuna katkı sağlayan Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekilere teşekkür etti.