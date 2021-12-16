Hanau soruşturmalarından vazgeçildi

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TOBIAS T. isimli bir Alman’ın 19 Şubat 2020 tarihinde giriştiği kanlı saldırıyla ilgili olarak sürdürülen soruşturmalarda, başkalarının saldırganın planlarından haberdar olduğu ve iş birliği yaptığı yönünde bir ize rastlanamadığı açıklandı. Bu nedenle de Federal Başsavcılığın soruşturmaların durdurulmasına karar verdiği belirtildi. Aşırı sağcı, ırkçı Tobias T., Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu ve Ferhat Ünver isimli Türkiye kökenliler ile göçmen kökenli Nesar Hasemi, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Paun, Hamza Kurtovic ile Kaloyan Velkov’u öldürdükten sonra evlerine giderek annesini de öldürmüştü.