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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.09.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

‘Hanau saldırısı aydınlatılırsa, acılar diner’

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‘Hanau saldırısı aydınlatılırsa, acılar diner’
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Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, 19 Şubat’ta 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

ACILARIN ancak böyle dindirilebileceğini belirten Kaminsky, Federal Asayiş Şubesi’nin saldırıyla ilgili hazırladığı sonuç raporunun da kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi. Kaminsky, “‘Güvenlik birimlerinin hatası var mıydı, saldırı önlenebilir miydi?’, aileler bu soruların cevaplarını bilmek istiyor. Eğer hata varsa, bunun açıkça itiraf edilmesi gerekir” dedi. Kaminsky, saldırganın daha önce Hanau Savcılığı ve Federal Savcılığa gönderdiği yazılarda ırkçı olduğunu ele verdiği halde, nasıl ruhsatlı silah taşıdığı sorusunun açıklık kazanması gerektiğini vurguladı.

 

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