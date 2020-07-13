Hanau kurbanlarının yakınlarına tazminat

FUNKE Medya Grubu’nun federal içişleri bakanlığına dayandırdığı habere göre Hanau’da öldürülenlerin geride kalan yakınlarına bakanlık 105’er bin Euro tazminat ödedi. İçişleri Bakanlığı’nın 2011 yılından beri ırkçı saldırı kurbanı 668 tazminat başvurusunu kabul ettiği de aynı haberde yer alıyor. Son 9 yılda ırkçı ve aşırılık yanlısı kişi veya kişilerin saldırılarına maruz kalanlar ve mağdur yakınlarına 7 milyon 700 bin Euro tazminat ödendiği de belirtiliyor.

ANNESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hanau kentinde 43 yaşındaki ırkçı Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020’de Türkiyelilere ait iş yerlerini basmış ve dördü Türkiyeli olmak üzere 9 göçmen kökenliyi katletmişti. Saldırıdan sonra evine giden ırkçı, yatalak annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırıda Türkiye kökenli Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar ve Fatih Saraçoğlu ile birlikte Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paeun ve Said Nesar Hahemi yaşamını yitirmişlerdi.