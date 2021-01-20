Hanau kurbanları Frankfurt’ta anıldı

HAYATINI kaybeten 4’ü Türkiye kökenli 9 kişinin grafiti resimlerinin yer aldığı Friedens Köprüsü’ndeki sessiz anma törenine, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile ırkçı terör eyleminde yaşamını yitiren Gökhan Gültekin ile Sedat Gürbüz’ün yakınları katıldı. Yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunup dua eden aileler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve unutturulmaması konusundaki beklentilerini dile getirdiler. Dileğinin adaletin tesisi olduğunu vurgulayan Başkonsolos Tunçer, Türk devletinin Almanya’daki terör saldırısında yakınlarını yitirenlerin yanında olduğunu söyledi.

Saldırının yıl dönümünde Hanau’da bir anma töreni düzenlenmesinin planlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak bu anma töreninin nasıl yapılacağı konusunda yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.





9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkiye kökenlinin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu. Avcılık belgesi de olan ırkçı Tobias R. ardında bir mektupla video bırakmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır” açıklamasında bulunmuştu.