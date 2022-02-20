Hanau katliamı 2. yılında anıldı

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ALMANYA’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau şehrinde düzenlenen ırkçı saldırının 2’nci yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Törene Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye Konsolosluğu Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Müdürlüğü ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi Dr. İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Anma töreni öncesinde Hanau İslam Toplumu Milli Görüş Camisi’nde ve Dietzenbach DİTİB Camisi’nde okunan Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerifin ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

‘IRKÇI SALDIRILAR SON BULMALI’

Hanau Türk Dernekleri ve Cami Cemiyetleri İnisiyatifi tarafından yayımlanan basın bildirisinde şöyle denildi: “9 kişiyi öldüren ırkçı saldırı bütün insanlığı öldürdü. Alçakça bir saldırıya neden olanlar Almanya’da farklı kültür ve dinlere mensup insanların barış içinde bir arada yaşamalarını yok etmektir. Maalesef saldırıdan sonra Almanya’da ırkçı saldırılar son bulmadı, aksine 2 yılda yüzlerce İslamofobik suç kaydedildi. Almanya’da camilere saldırılar, namaz kılanlara kurşun yağdırmak, başörtüsü takan kadınlara sözlü ve fiziki saldırılar artık günlük hayatın bir parçası haline geldi.”

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‘DOĞRU DERSLER ÇIKARMALIYIZ’

“Bizi endişelendiren sadece Müslüman karşıtı saldırılar değil, aynı zamanda birlikte yaşamayı savunan Almanlara da yapılmaktadır. Kurum ve kuruluşlardan ırkçılar ve destekçileri, yaptıklarından dolayı araştırılmalı ve hesap vermelidir. Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı bir bütün olarak mücadele etmek toplum için bir görev. Demokratik bir toplumda ve işleyen bir hukuk devletinde, suçların soruşturulması toplumsal barış için büyük önem taşımaktadır. Mevcut tüm istihbarat araçlarıyla gelecekte başka bir terör saldırısının tekrarları önlenmelidir. Hepimiz, bu canice eylemlerden doğru dersler çıkarmalı ve buna göre mücadele etmeliyiz.”

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‘İÇ YÜZÜNÜN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ’

Hanau kurbanlarından Gökhan Gültekin’in ağabeyi Çekin Gültekin, olay gecesi Alman polislerin ve daha sonraki dönemlerde siyasilerden gördüğü aşağılayıcı tavırları dile getirerek, “Hanau’da 9 tane Panda öldürülseydi, herkes ayaklanır olayın üzerine giderdi. 9 insan öldü Hassen eyaletini oluşturan Hıristiyan Demokrat ve Yeşiller hükümeti olayı görmezden geldi. Kurban yakınları olarak biz olayın iç yüzünün tamamen aydınlatılmasını ve bu yönde adım atılmasını istiyoruz.” diye konuştu.





EN İÇTEN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ’

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ırkçı saldırının acısının hâlâ taze olduğunu, kurban yakınlarıyla ve saldırıyı nefretle kınayanlarla birlikte acılarını hafifletmeye çalıştıklarını belirtti. Böyle bir olayın bin daha yaşanmaması için herkesin ırkçılıkla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Kaminsky, şunları söyledi: “Aşırı sağcı terör saldırısının yıl dönümünde, terör kurbanları Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovi, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Pun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Ferhat Ünvar’ı saygıyla anıyor, tüm duygularımızı ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara en içten taziyelerimizi sunuyoruz.” Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken ise Başbakan Olaf Scholz’un selamlarını ileterek ve ırkçılıkla mücadeledeki kararlılıklarını belirterek, hiçbir suçun cezasız ve karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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ANITA ÇİÇEKLER VE MUMLAR BIRAKILDI

Almanya’nın Berlin şehrinde de Hanau katliamı anma töreni düzenlendi. Irkçılık karşıtları Oranienplatz Meydanı’nda düzenledikleri anma programında, Almanya’da giderek artan ırkçı yaklaşımlara dikkat çekti. Törende, politikacıların ülkedeki ırkçı eylemlere yeterince tepki göstermedikleri vurgulandı. Anma programına katılan katılımcılardan biri, “Almanya’da aşırı sağcılardan gelen terör tehdidi hiç azalmadı. Bu konuda devlet bizi asla korumak istemedi, koruyamaz ve koruyamayacak. Gerçek güvenlik ancak birlik olursak ve ırkçılığa karşı ortak mücadele edersek mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Törende daha sonra, Oranienplatz Meydanı’ndaki ırkçı saldırı kurbanları anısına yerleştirilen küçük anıta çiçekler ve mumlar bırakıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı anma töreninde Hanau katliamı kurbanlarının fotoğrafları taşındı.

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SALDIRI GÖÇMEN KÖKENLİ GENÇLERDE TRAVMA’

Anma törenine katılan HDF Derneği Onursal Başkanı Ahmet İyidirli, bu saldırının Almanya’da büyüyen göçmen kökenli genç kuşakta travma oluşturduğunu söyleyerek, “Almanya’da yıllardır ırkçı saldırılar oluyor ve o çerçevede tartışmalar sürüyor. Fakat Hanau’daki saldırıyla yeni bir yükselme oldu. Tamamen burada doğmuş, burada büyümüş, buralı gençler sırf anneleri babaları başka ülkelerden geliyor diye ırkçı bir faşist tarafından katledildiler. Bu özellikle burada yetişmiş olan genç kuşakta bir travmaya neden oldu. Almanların da katılımıyla ciddi bir ırkçılık tartışması başladı” dedi. Başkan İyidirli özellikle Almanya’daki devlet kurumlarındaki ve özel işletmelerdeki ırkçılığa karşı toplum içerisinde duyarlılığın yükseldiğini kaydetti. Bu konuda yapılacak daha çok iş olduğunun altını da çizen İyidirli, Hanau’nun yıldönümü gibi ya da benzerleri gibi ırkçılıkla mücadele hakkındaki tepkisel oluşumlara özellikle bu olaydan ağır bir şekilde etkilenen Almanyalı Türklerin destek vermesi gerektiğini belirtti. Başkan İyidirli konuşmasında ayrıca, “Bunu özellikle beraber omuz omuza mücadele vererek geliştirebiliriz. Böylelikle bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabiliriz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Hanau’da iki sene önce gerçekleştirilen ırkçı saldırıda, 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmen hayatını kaybetmişti. Tobias Rathjen isimli ırkçı saldırgan şehrin 2 farklı bölgesinde bulunan 2 kafeye ardı ardına saldırılar düzenleyerek rastgele ateş açmıştı. 43 yaşındaki ırkçı saldırganın daha sonra evine giderek, annesini öldürdüğü ve ardından da intihar ettiği açıklanmıştı. Hanau katliamı davası, Federal Başsavcılığın 2021 yılının aralık ayında takipsizlik kararı vermesi sonucu kapanmıştı.