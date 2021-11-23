Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Küçük Müslüme’nin dedesi tutuklandıKüçük Müslüme’nin dedesi tutuklandı!#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Bahçeli: Erken seçim falan yokBahçeli: Erken seçim falan yok#MHP
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Erdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtikErdoğan’dan Interpol’e mesaj: Birçok terör eyleminin önüne geçtik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupa koronavirüsün pençesinde... ABDden flaş adımAvrupa koronavirüsün pençesinde... ABD'den flaş adım!#Koronavirüs
Herkesin evinde var... Bu mesaja dikkat Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlarHerkesin evinde var... Bu mesaja dikkat! Bakım için para alıyorlar... Ortadan kayboluyorlar#Kombi
Derbide sürpriz konuk Milyarder kulüp sahibi...Derbide sürpriz konuk! Milyarder kulüp sahibi...#Galatasaray-Fenerbahçe
Bunu da gördük, Savaş kokulu parfümBunu da gördük, 'Savaş kokulu' parfüm! #Rusya
Yatırımcılar dikkat Altında ABD etkisi... Sert düşüş varYatırımcılar dikkat! Altında ABD etkisi... Sert düşüş var#Altın
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktırİkinci el otomobillerin fiyatı sıfırları yine geçti! Uzman isim uyardı: Tefeciliktir, fırsatçılıktır#İkinci El
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor#Asgari Ücret
Sonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndümSonunda dayanamadı: Kilomla alay ettiniz ama ben ölümden döndüm#Mandy Teefey
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
HABERLERAvrupa Haberleri

Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor

#Atletico Mineiro Corinthians#Bruno Fernandes De Souza#Pitbull
Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor

Atletico Mineiro'nun eski kalecisi Bruno Fernandes de Souza, 2010 yılında kürtajı kabul etmeyen hamile sevgilisini öldürüp, köpeklere yedirmesi nedeniyle hüküm giymişti. Bu suçtan 22 yıl hapis cezası alan ve açık cezaevine gönderilen Souza'nın pitbull cinsi köpekle poz vermesi tepkilere neden oldu.

Haberin Devamı

Atletico Mineiro ve Corinthians formaları giyen ünlü kaleci Bruno Fernandes de Souza, 2010 yılında hamile kalan ve bebeği aldırmayı kabul etmeyen kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdükten sonra cesedinin bir kısmını gömdü, bir kısmını da köpeklere yedirdi. O dönem büyük yankı uyandıran olay nedeniyle tutuklanan Fernandes, 2013 yılında 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında hüküm verilmesinin ardından açık cezaevine gönderilen Fernandes, 2013 yılından bu yana açık cezaevine kalıyordu. Bugüne kadar çok sık gündeme gelmeyen eski kaleci, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.
Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
PİTBULLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Kız arkadaşının cansız bedenini köpeklere yedirmesiyle bilinen Fernandes'in sosyal medya hesabından bir pitbull ile poz vermesi büyük tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eski kaleciye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atletico Mineiro Corinthians#Bruno Fernandes De Souza#Pitbull

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay