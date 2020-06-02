Hamburg’da hükümet Meclis’in onayına kaldı

23 Şubat’ta yapılan eyalet seçimlerinde Meclis’in 122 yeni üyesi seçilmişti. Seçimlerde yüzde 39.2 oranında oy alan SPD Meclis’e 54, yüzde 24.2 oy alan Yeşiller ise 33 milletvekili sokmuştu. CDU 15, Sol Parti 13 ve AfD partisi ise Meclis’te yedi milletvekiliyle temsil ediliyor. SPD’li Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Tschentscher’in başbakanlığında kurulacak yeni hükümet 11 senatörden oluşuyor. SPD 7, Yeşiller de 4 senatörlük aldı. Bir önceki dönemde SPD’nin 8, Yeşiller’in ise 3 senatörlüğü bulunuyordu. Tschentscher yeni kabinede fazla değişiklik yapmadı. Kabineye daha fazla kadın alacağını söylemesine rağmen bu sözünde duramadı. Kabinede sadece iki SPD’li kadın senatör yer alabildi. Bir önceki hükümette yer alan senatörler koltuklarını korudu. Kabine şu isimlerden oluşacak: Andy Grote İçişleri ve Spordan Sorumlu Senatör, Andreas Dressel Maliye Senatörü, Melanie Leonhard Sosyal İşler Senatörü, Ties Rabe Eğitim Senatörü, Dorothee Stapelfeldt Şehir Planlama Senatörü, Carsten Brosda Kültür Senatörü, Michael Westhagemann Maliye Senatörü, Jens Kerstan Çevre Koruma ve Tarım Senatörü, Anna Galina Adalet Senatörü, Katharina Fegebank Bilim Senatörü ve Anjes Tjarks Ulaştırma Senatörü.