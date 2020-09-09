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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Haksız yere aldığı hibeyi aşırı sağcılara aktarmış!

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Haksız yere aldığı hibeyi aşırı sağcılara aktarmış!
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Berlin’de küçük işletmelere hızlı şekilde verilen hibe yardımını alan Sebastian T.’nin, parayı aşırı sağcılara aktardığı ortaya çıtı.

SAVCILIK, bugün 34 yaşındaki şüpheli Sebastian T. ile ilgili Berlin polisinin iki adrese baskın düzenlediğini Tiwitter hesabından duyurdu. Savcılık şüphelinin aşırı sağ çevrelerle ilişkisinin bulunduğunu da mesajında belirtti.

Haksız yere aldığı hibeyi aşırı sağcılara aktarmış

Edinilen bilgiye göre aşırı sağcılarla bağlantısı olan Sebastian T., Berlin senatosunun verdiği korona hibesinden yararlanarak hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan firması üzerinden 5 bin euro hibe aldı. Haksız yere aldığı parayı da aşırı sağ çevrelere aktardı. Aranan iki adresten biri Sebastian T.’nin kaldığı ev olduğu öğrenildi. Sebastian T., geçen ağustos ayında İslam karşıtı ve yabancı düşmanı Almanya için Aternatif (AfD) partisinin Neukölln ilçe eski yöneticisi Tilo P. ile birlikte yargılandığı davada, duvarlara aşırı sağ semboller ve yazılar yazmaktan ceza almıştı.

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