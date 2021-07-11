Haksız burs mu aldı?

SON haftalarda özgeçmişinde gerçek olmayan verilerin yer aldığı, kısa bir süre önce piyasaya çıkan kitabında intihal yaptığı ve vergisini ödediği halde Yeşiller’den aldığı ek ücretleri Federal Meclis’e bildirmediği suçlamalarına hedef olan Annalena Baerbock’un başı, şimdi de Yeşiller güdümlü Heinrich Böll Vakfı’ndan aldığı burs yüzünden derde girdi. Almanya’da yayımlanan bazı gazeteler, Baerbock’un doktora yapmak için 2009-2012 yılları arasında Heinrich Böll Vakfı’ndan partinin farklı birimlerinde çalıştığı ve ek ücret aldığı halde haksız yere burs aldığını ileri sürdü. Haberlerde, doktorasını bitirmediği halde ‘alışılmış haftalık çalışma süresinin 1/8’inden daha uzun süre bir işte çalışanların burs alma hakkı olmadığına’ dikkat çekilerek, Baerbock’un bu kuralları ihlal ettiği yer aldı.

‘GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPIN’

Yeşiller sözcüsü, Annalena Baerbock’un partinin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı olarak bir ücret almadığını açıkladı. Giderleri için 2011 yılı itibariyle ayda 226.76 euro, 2012 yılından itibaren de 400 euro aldığını ve o tarihten itibaren de bursunun kesildiğini belirten aynı sözcü, yasalarla çelişkili bir durumun olmadığını savundu. Aynı zamanda Yeşiller’in Eş Başkanı olan Annalena Baerbock, bu yöndeki suçlamalar üzerine Heinrich Böll Vakfı’na gereken incelemelerin yapılması için başvurduğunu açıkladı.