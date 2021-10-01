‘Hakikat, Şeyh Bedreddin’in Almanya galası Berlin’de yapılacak

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BERLİN Alevi Toplumu Cemevi ve Hümanist Girişimciler Birliği’nin ortaklaşa organizasyonunu üstlendiği galaya, filmde rol alan oyuncularla yönetmen Hakan Alak da katılacak. Berlin’deki galanın organizasyonundan sorumlu Halit Büyükgöl, “‘Hakikat’, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’i anlatıyor. Tarihinin önemli düşünürlerinden Şeyh Bedreddin’in hayatının beyaz perdeye aktarılması biz Avrupa’da yaşayanlar için de çok anlamlı ve değerli. Filme büyük ilgi var. Biletlerin neredeyse tümü tükenmek üzere. Film, Berlin’den sonra Almanya ve Avrupa’nın birçok kentinde de seyirci ile buluşacak” dedi.

Sanatçı Suavi’nin Şeyh Bedreddin’e hayat verdiği filmde, Bülent Emrah Parlak da ‘Börklüce Mustafa’yı canlandırıyor. Yönetmen Hakan Alak ile Ali Şahin, filmin senaryosunu birlikte kaleme aldı.