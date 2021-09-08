Hagen’de zincirleme kaza: 12 yaralı

HENÜZ sebebi bilinmeyen bir nedenle belediye otobüsü şeridinden çıkarak önce yaşlı bir kadının kullandığı araca, ardından da bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile bir TIR’a çarptı. Yaşlı kadının kullandığı araç ise çarpmanın etkisiyle ancak başka otomobillere çarparak durabildi. Kazada iki otobüs bir TIR ve dört otomobil hasar gördü. Ağır yaralananlar arasında belediye otobüsü şoförü ile ilk çarptığı aracın sürücüsü yaşlı kadının da yer aldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yollar uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazanın sebebi araştırılıyor.