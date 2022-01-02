Habeck’ten AB Komisyonu’na tepki: ‘Onaylamıyoruz’

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AB Komisyonu’nun önerisinde, sistemlerin en son teknik standartları karşılaması ve en geç 2050 yılına kadar yüksek seviyeli radyoaktif atıkların imha tesisinin işletilmesi için özel bir plan sunulması halinde yeni nükleer santrallere yapılacak yatırımların ‘yeşil yatırım’ olarak sınıflandırılabileceğini belirtti. Komisyon, doğal gazda da belli şartların yerine getirilmesi durumunda enerji üretiminde ‘yeşil’ sınıflandırma öngörüyor. Buna göre doğal gazdan enerji üretiminde emisyon hacmi miktarı kilovat saat başına 270 gram ÇO2’yi geçmemesi gerekiyor. Bu enerjiye yapılan yatırımlar her durumda kömür gibi geleneksel fosil yakıtların yerini almalı ve inşaat ruhsatı 2030 yılı sonuna kadar mevcut olmalı. 2030’dan sonra yapılan başvurularda emisyon sınırı 100 gram ÇO2 olarak geçerli olacak.

‘ÖNERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Sözcüsü Michael Bloss, “Komisyon başkanı Ursula von der Leyen, bu öneriyle finansal yatırımlar için Avrupa’nın ekolojik etiketinin güvenilirliğini yok ediyor” diyerek tepki gösterdi. Bloss, bu öneriyle, atom ve gazın, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi gösterildiğini belirterek öneriyi ‘saçma’ olarak tanımladı. Yeşiller’li AP milletvekili Reinhard Bütikofer de Komisyon’un önerisinin hayal kırıklığı yarattığını ifade ederken, bunun AB’nin iklim politikasının kararsızlığını gösterdiğini ifade etti. Aynı zamanda iklimden sorumlu olan Yeşiller’li Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck de, “Atom enerjisini sürdürülebilir yeşil kategorisinde değerlendirmek yanlıştır. AB Komisyonu’nun önerileri, sürdürülebilirlik etiketini sulandırıyor. Bizim açımızdan, taksonomi kurallarına bu ilaveyi yapmaya gerek yok. AB Komisyonu’nun yeni önerilerini onaylamıyoruz” dedi.

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KOALİSYONDA İLK KRİZ Mİ OLACAK?

Der Tagesspiegel gazetesi ise AB Komisyonu’nun önerisinin Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve doğal gazla enerji üretimine yönelik önerisiyle Başbakan Olaf Scholz’un da işine geldiğini iddia etti. Haberde, AB’nin bu yöndeki önerisinin Almanya’daki üçlü koalisyon hükümetinin ilk kriz testlerinden birini yaratabileceği belirtildi. Başbakan Scholz’un aralık ortasındaki AB zirvesinin oturum aralarında yaptığı konuşmada, komisyon önerisinin ‘fazla abartılmaması gerektiğini’ söyleyip, sınıflandırmayı ‘çok büyük bir soruda küçük bir konu’ olarak nitelendirmesiyle durumu yatıştırmaya çalıştığı belirtildi. Ancak Scholz’un bu tutumunu eleştirenler, onun AB önerisini ‘ciddiye almamakla’ suçluyor.