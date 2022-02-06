Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı

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YÜKSEL Deşat, 1976 yılından beri Almanya’da yaşıyor. Türkiye’deyken beslediği özel cins beyaz güvercinlerinden kopamamış. Almanya macerasına güvercinleri de dahil eden Deşat, çalışmak için geldiği Almanya’ya, çok sevdiği beyaz cins güvercinleri de getirmiş. Yıllardır onlara gözü gibi baktığını ifade eden Yüksel Deşat, güvercin tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Şimdiye kadar yüzlerce güvercin yetiştirdim. Onlar olmadan yapamıyorum. Farklı kentlerden, eğlenceler için davet alıyorum. Havaya saldığım güvercinlerim dönüp dolaşıp, tekrar yuvalarına dönüyorlar“ dedi.

Güvercinlerin yön bulma yeteneklerinin çok güçlü olduğunu belirten Yüksel Deşat, bu nedenle geçmiş dönemlerde güvercinlerin postacı gibi kullanıldıklarını söyledi. Özellikle savaş dönemlerinde ve istihbarat amaçlı olarak güvercinler kullanılırken, Yüksel Deşat, bir güvercininin de Türkiye’den Almanya’ya uçtuğunu söyledi. Deşat, “Güvercinler yön bulmakta çok ustalar. Bir keresinde Fürth’den arabayla Türkiye’ye gittik. Türkiye’den saldığım bir güvercinim, tam bir hafta sonra Fürth’deki yuvasına geri döndü. Saldığım güvercinler hep yuvalarını buluyorlar. Ancak şu ana kadar sadece birkaçı dönmedi ve büyük ihtimalle onları kartallar avladı. Güvercinler mükemmel hayvanlar. Hayatımın ayrılmaz bir parçası“ dedi.