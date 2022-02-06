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HABERLERAvrupa Haberleri

Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı

#Almanya#Yüksel Deşat#Güvercin
Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı

Almanya’da Nürnberg yakınlarındaki Fürth kasabasında yaşayan Manisalı Yüksel Deşat 60. doğum gününü eşi, çocukları torunları ve çok sevdiği güvercinleriyle restoranda kutladı. Yüksel, kutlamanın ardından güvercinleri tek tek uçurdu.

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YÜKSEL Deşat, 1976 yılından beri Almanya’da yaşıyor. Türkiye’deyken beslediği özel cins beyaz güvercinlerinden kopamamış. Almanya macerasına güvercinleri de dahil eden Deşat, çalışmak için geldiği Almanya’ya, çok sevdiği beyaz cins güvercinleri de getirmiş. Yıllardır onlara gözü gibi baktığını ifade eden Yüksel Deşat, güvercin tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Şimdiye kadar yüzlerce güvercin yetiştirdim. Onlar olmadan yapamıyorum. Farklı kentlerden, eğlenceler için davet alıyorum. Havaya saldığım güvercinlerim dönüp dolaşıp, tekrar yuvalarına dönüyorlar“ dedi.

Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı
TÜRKİYE’DEN FÜRTH’E UÇTU
Güvercinlerin yön bulma yeteneklerinin çok güçlü olduğunu belirten Yüksel Deşat, bu nedenle geçmiş dönemlerde güvercinlerin postacı gibi kullanıldıklarını söyledi. Özellikle savaş dönemlerinde ve istihbarat amaçlı olarak güvercinler kullanılırken, Yüksel Deşat, bir güvercininin de Türkiye’den Almanya’ya uçtuğunu söyledi. Deşat, “Güvercinler yön bulmakta çok ustalar. Bir keresinde Fürth’den arabayla Türkiye’ye gittik. Türkiye’den saldığım bir güvercinim, tam bir hafta sonra Fürth’deki yuvasına geri döndü. Saldığım güvercinler hep yuvalarını buluyorlar. Ancak şu ana kadar sadece birkaçı dönmedi ve büyük ihtimalle onları kartallar avladı. Güvercinler mükemmel hayvanlar. Hayatımın ayrılmaz bir parçası“ dedi.
Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı

Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı
Güvercinleriyle 60’ıncı yılını kutladı

 

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#Almanya#Yüksel Deşat#Güvercin

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