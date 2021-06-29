Güvenli değil, Facebook sayfalarını kapatın!

VATANDAŞLARI bilgilendirmek amacıyla açılan başta federal hükümet olmak üzere, tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook sosyal medya hesaplarının tehdit altında olduğunu, ve ayrıca sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığını dikkati çeken Ulrich Kelber, Facebook’un ABD yönetimi tarafından istenen değişikler yapılmadığı takdirde söz konusu sayfaların kapatılması yönünde harekete geçeceklerini duyurdu.

ZORLAYICI TEDBİRLERE BAŞVURULACAK

Benzer uyarının daha önce de Federal Bilgi Koruma Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden Ulrich Kelber, Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığını dile getirdi. Uyarı yazısında söz konusu sosyal medya hesaplarının, sahipleri tarafından yıl sonuna kadar kapatılmasını talep eden Kelber, aksi takdirde gelecek ocak ayından itibaren kendi yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını söyledi.

KONU İNCELENİYOR

Facebook sayfalarında milyonlarca üye ve abone sahibi olduğu belirtilen federal hükümet ile bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada ise, Bilgi Koruma Dairesi’nden kendilerine gelen uyarı bilgisini doğrulayarak, konunun incelendiğini duyurdu.