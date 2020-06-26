MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Gütersloh’a seyahat yasağı gerekliydi’
GeriAvrupa ‘Gütersloh’a seyahat yasağı gerekliydi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.06.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

‘Gütersloh’a seyahat yasağı gerekliydi’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Gütersloh’a seyahat yasağı gerekliydi’
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Gütersloh bölgesinde et fabrikası Tönnies’te ortaya çıkan korona vakaları üzerine, bölge iki hafta kısmen karantina altına alındı. Ancak bölge sakinleri başka yerlere veya yaz tatili için başka ülkelere seyahat edebiliyor.

ALMANYA’da dört eyalet Gütersloh bölgesinden gelecek tatilcilere geceleme yasağı getirdi. Bu eyaletler arasında bulunan Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Carola Reimann, geceleme yasağı kararını savundu. Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinin bölgede yaşayanlara yasak getirilmesi gerektiğini belirten Reimann, ancak böyle bir yasak olmadığı için eyaletlerin kendi önlemlerini almak zorunda kaldıklarını söyledi. Reimann geceleme yasağının iki haftayla sınırlı olduğunu belirtti.
Kovid-19’la mücadelede en iyi ülkeler arasında yer Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 531 artışla 193 bin 785’e yükseldi, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 9 kişi artarak 9 bin 12’ye ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle