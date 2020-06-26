‘Gütersloh’a seyahat yasağı gerekliydi’

ALMANYA’da dört eyalet Gütersloh bölgesinden gelecek tatilcilere geceleme yasağı getirdi. Bu eyaletler arasında bulunan Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Carola Reimann, geceleme yasağı kararını savundu. Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinin bölgede yaşayanlara yasak getirilmesi gerektiğini belirten Reimann, ancak böyle bir yasak olmadığı için eyaletlerin kendi önlemlerini almak zorunda kaldıklarını söyledi. Reimann geceleme yasağının iki haftayla sınırlı olduğunu belirtti.

Kovid-19’la mücadelede en iyi ülkeler arasında yer Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 531 artışla 193 bin 785’e yükseldi, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 9 kişi artarak 9 bin 12’ye ulaştı.