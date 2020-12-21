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Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Gurbetçinin cenazesi yıkanmadan gönderilmiş

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Gurbetçinin cenazesi yıkanmadan gönderilmiş
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Almanya’da koronavirüsten ölen gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in (80) cenazesinin Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyüne yıkanmadan gönderilmesi tepki çekti.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, şunları söyledi: “Almanya’da koronavirüsten vefat eden Hasan Hüseyin Güleç ağabeyimizin cenazesini üç günlük uğraşlarımız sonucu yurdumuza getirtebildik. Daha sonra bize cenazenin Almanya’daki hastanede yıkanmadığı bilgisi verildi. Bunun üzerine apar topar köy imamımızı bulduk. Sağ olsun imamımız cenazeyi yıkadı ve köyümüzde ilk defa gece cenaze defnetmenin üzüntüsü yaşadık. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın. Gurbette yaşayan ağabeylerime, kardeşlerime sesleniyorum, pandemi döneminde lütfen çok dikkatli olunuz.”

 

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