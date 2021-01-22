Gurbetçilerden Erzincan’a bir TIR dolusu yardım

YARDIM TIR’ını Başkan Aksun’yla birlikte MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri İlhan Akpınar ile Levent Baydaş karşıladı. 32 adet akülü sandalye, 100 adet manüel tekerlekli sandalye, 30 adet manüel tuvaletli sandalye, 10 adet akülü elektrikli hasta yatağı, 5 adet hasta kaldırma lifti ve muhtelif medikal malzemelerinin bulunduğu yardım malzemeleri, Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilgili resmi kurumlardan da destek alınarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tespit edilen engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılacak.

HER TIR’A BİR ŞEHİT İSMİ

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şunları söyledi: “Avrupa Konfederasyonu Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Cemal Çetin’e, Almaya Türk Federasyon Başkanı Şentürk Doğruyol’a, Hannover Türk Engelli Derneği Başkanı Murat Çavuş’a, Hannover Türk Engelli Derneği İkinci Başkanı Bekir Yüce, Hannover Türk Engellileri yönetim kurulu üyesi Mehmet Atilla’ya, Almaya Dortmund’da faaliyet gösteren iş insanımız Salih Kağan’a, Almanya’daki Erzincanlı hemşerilerimize ve Türk vatandaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Buradaki amacımız, Erzincan’daki engelli kardeşlerimizin araç gereçlerini ve ekipmanlarını karşılamaktı. Her yardım TIR’ına Avrupa Türk Federasyonu tarafından bir şehidimizin ismi veriliyor. Bu kez Ükü Ocakları eski Genel Başkanı Rahmetli Ali Metin Tokdemir’in isminin verilmesini istedik. Onu minnet ve rahmetle anıyorum. Ben tekrar Erzincan’da yaşayan engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyorum.”

MHP İl Başkanı Salih Aksu ise, “Almanya Türk Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun’u da bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.