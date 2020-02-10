Gurbetçiler döneri, Elazığ ve Malatya için kesti

ORGANİZASYONLA ilgili bilgi veren Zonguldak Karaelmaslılar Derneği Başkanı İsmet Akyar, şunları söyledi: “Derneğimiz tarafından ilk kez böyle bir organizasyonu hayata geçirmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Düzenlenen programa çok sayıda vatandaşımız aileleriyle birlikte destek vermek için adeta birbirleriyle yarış ettiler. 35 kilo olarak taktığımız dönerden yaklaşık bin Euro gelir elde ettik. Bu parayı Kızılay aracılığıyla depremzede vatandaşlarımıza gönderdik. Programa emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyerek katkı veren herkese yönetim kurulu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.”