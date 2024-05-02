Gurbet elinde elim kaza: Gazi Eker hayatını kaybetti

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OLAY, dün saat 16.15 sıralarında RD 1420 yolu üzerinde meydana geldi. Eker’in kullandığı araç, karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eker hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen Eker kurtarılamadı. Eker’in naaşının yarın öğlen namazından sonra Molsheim Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından memleketi Yozgat’a götürüleceği bildirildi. Eker’in ölümü, Yozgat’ta ve Fransa’daki gurbetçiler arasında büyük üzüntüye yol açtı.