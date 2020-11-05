Günlük vaka sayısı 20 bine dayandı

KOVID-19 salgınından son bir gün içinde ölenlerin sayısı ise 118. Böylece toplam ölenlerin sayısı 10 bin 930’u buldu. Almanya’da ilk vakanın tespitinden bugüne virüsün bulaştığı kişi sayısı 597 bin 583’e yükseldi. Yaklaşık 391 bin 600 kişi sağlığına kavuşurken, akut hasta sayısı ise yaklaşık 195 bin. Salgın nedeniyle yoğun bakım istasyonunda 2 bin 408 hastanın tedavisi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısı ise 1280. Ülke genelinde boş yoğun bakım yatak sayısı ise 7 bin 162’ye düştü.

SINIRLARI ZORLUYOR

Almanya’da haftalık korona test sayısı bir milyonu buluyor. Çok sayıda yapılan testler nedeniyle laboratuvarlar en üst kapasitede çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle daha fazla testin yapılması da zorlaşıyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre dönemsel değişikliklerle birlikte ihtiyaç duyulan haftalık test sayısı 3 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor. Özellikle havaların soğuk olduğu haftalarda kişilerin soğuk algınlığına mı yakaladığı yoksa koronavirüs mü taşıdığının anlaşılması için test sayısının artması gerekiyor. Burun akıntısı, ateş ve öksürük gibi belirtiler kişinin soğuk algınlığına mı yoksa salgına mı yakalandığını ancak testle belirlemek mümkün. Enstitü yetkililerine göre haftada 5 milyon testin yapılması şimdilik mümkün değil.