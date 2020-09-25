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BERLİN
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Günlük vaka 2 binin altına düşmüyor

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Günlük vaka 2 binin altına düşmüyor
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Almanya’da son bir aydır sürekli artan korona vaka sayıları endişelendiriyor. Alınan tüm önlemlere rağmen günlük vaka sayısı 2 binlerin altına düşmüyor.

ALMANYA’da koronavirüsü izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 2 bin 153. Robert Koch Enstitüsü’nün tespitlerine göre Almanya’da ilk vakanın ortaya çıktığı günden bugüne koronavirüse yakalanan kişi sayısı 280 bin 223’e çıktı. Yapılan tedavi sonrası 248 bin 500 kişi iyileşti. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 443. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin rakamları Robert Koch Enstitüsü’ne göre biraz daha yüksek. Amerikan Üniversitesi, Almanya’da şimdiye kadar toplam 281 bin 346 kişi salgına yakalandığını duyurdu.

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