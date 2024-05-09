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Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması başlıyor

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#ALMANYA#Gülsin Onay#Piyano Yarışması
Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:44

2024 Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’nın ikincisi, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir Konak AKM, Yunus Emre ve Ahmed Adnan Saygun sahnelerinde düzenlenecek.

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KATILIMCILAR arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunacağı festival, sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan yarışmada, birçok ödül sahibini bulacak. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek olan ‘Masterclass’ dersleri de piyano öğrencilerine fırsatlar sunacak. Festivalde verilecek ödüller arasında; Gülsin Onay Özel Ödülü, Rengim Gökmen Özel Ödülü, Gökhan Aybulus Özel Ödülü, Murray McLachlan Özel Ödülü, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş, Türk ve Caz Eseri Yorumlamada Başarı Ödülleri gibi birçok kategoride ödül yer alacak. Ustalık sınıfları derslerine katılan öğrencilere de Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Murray McLachlan, Prof. Gökhan Aybulus tarafından imzalı katılım sertifikaları verilecek. Gülsin Onay, Murray McLachlan ve Prof. Gökhan Aybulus aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak. Jüri üyeleri ise Gülsin Onay, Rengim Gökmen, Murray McLachlan, Gökhan Aybulus ve Aras Deniz Sipahi olacak. Yarışmanın büyük ödülü 60 bin TL olacak.

Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması başlıyor


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#ALMANYA#Gülsin Onay#Piyano Yarışması

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