Gözünde bantla toplantıya katıldı

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Bakanlık sözcüsü, Özdemir’in, salı günü sağ gözüne uzun zamandır planlanan bir tedavinin uygulandığını ve bunun sonucunda gözünün korunması için gözlüklerinin altından bantla kapatıldığını açıkladı. Cem Özdemir, toplantıdan önce kabinedeki bazı meslektaşları ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geldi. Kabinedeki arkadaşlarının meraklı bakışlarıyla toplantıya giren Özdemir, yaşadığı sağlık sorununu ve tedavisini anlattı. Bakanlık, Özdemir’in tedavisinin başarılı geçtiğini açıkladı, ancak gözünün ne kadar süre bu şekilde bantla kapalı kalacağı konusunda bilgi verilmedi. Geçen yıl da Başbakan Olaf Scholz, gözünün korunması için korsanların taktığına benzer bir göz bandı takmıştı. Scholz, koşu sırasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanmıştı.