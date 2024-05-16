×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Gözünde bantla toplantıya katıldı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Cem Özdemir#Yeşiller
Gözünde bantla toplantıya katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 09:43

Almanya Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller), koalisyon hükümetinin 100’üncü kabine toplantısına gözünde bantla gelince ilgi odağı oldu.

Haberin Devamı

Bakanlık sözcüsü, Özdemir’in, salı günü sağ gözüne uzun zamandır planlanan bir tedavinin uygulandığını ve bunun sonucunda gözünün korunması için gözlüklerinin altından bantla kapatıldığını açıkladı. Cem Özdemir, toplantıdan önce kabinedeki bazı meslektaşları ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geldi. Kabinedeki arkadaşlarının meraklı bakışlarıyla toplantıya giren Özdemir, yaşadığı sağlık sorununu ve tedavisini anlattı. Bakanlık, Özdemir’in tedavisinin başarılı geçtiğini açıkladı, ancak gözünün ne kadar süre bu şekilde bantla kapalı kalacağı konusunda bilgi verilmedi. Geçen yıl da Başbakan Olaf Scholz, gözünün korunması için korsanların taktığına benzer bir göz bandı takmıştı. Scholz, koşu sırasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanmıştı.

Gözünde bantla toplantıya katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Cem Özdemir#Yeşiller

BAKMADAN GEÇME!