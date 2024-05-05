Gözler CDU kurultayında

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YARIN öğleden önce Berlin Başbakanı Kai Wegner’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan kurultayda, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, ileriye dönük hedeflerini içeren birer konuşma yapacaklar. Öğleden sonra da seçimlere geçilecek. Şu ana kadar tek aday olan Friedrich Merz’in de Genel Sekreter Linnemann’ın da koltuklarını korumalarına kesin gözüyle bakılırken, 5 genel başkan yardımcısı ile Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun 32 üyesi yeniden belirlenecek. CDU kurultayının ikinci gününde ise ‘Özgürlükte yaşam- Almanya’yı güvenli bir biçimde geleceğe taşımak’ başlıklı Temel İlkeler Programı tartışılacak.



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Friedrich Merz’in 2000’li yılların başında gündeme getirdiği ve tartışmalara yol açan ‘Öncü Kültür’ (Leitkultur) önerisi yıllar sonra yeniden tartışılarak ve delegelerin onayına sunulacak. CDU’nun 36. kongresinde ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lider adayı olan CDU’lu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula von der Leyen de birer konuşma yapacak.