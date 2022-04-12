‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’

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SÖYLEŞİYE kitabından pasajlar okuyarak başlayan Markirt, “Göçmen olmak başlı başlına zor bir durumken göçmen kadın olmak, hele dilini bilmediğin bir ülkede eşine bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olmak çok daha zor” diyerek kitabına konu olan kadınların hikâyelerine yer verdi. Söyleşinin soru cevap kısmında dinleyiciler de İthal Gelinler’e ilişkin görüşlerini paylaştı. Pelin Markirt’in pandemi döneminde yazdığı ve Almanya, İspanya, Belçika, İsviçre, Kanada, Amerika ve İngiltere’ye evlenerek giden kadınların hayatlarından kesitler sunduğu ‘İthal Gelinler’ kitabında, trajik hikâyelerin yanı sıra mutlu sonla biten aşk hikâyeleri de yer alıyor.