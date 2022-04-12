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‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’

#Göçmen#Göçmen Kadın#İthal Gelinler
‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’

Geçen yıl yayımlanan ‘İthal Gelinler’ adlı kitabında büyük umutlarla evlenip yurt dışına gelin giden yedi genç kızın başından geçenleri anlatan Pelin Markirt, Londra’daki Chemen Kafe’de gerçekleştirdiği imza günü ve söyleşide okurlarıyla buluştu.

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SÖYLEŞİYE kitabından pasajlar okuyarak başlayan Markirt, “Göçmen olmak başlı başlına zor bir durumken göçmen kadın olmak, hele dilini bilmediğin bir ülkede eşine bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olmak çok daha zor” diyerek kitabına konu olan kadınların hikâyelerine yer verdi. Söyleşinin soru cevap kısmında dinleyiciler de İthal Gelinler’e ilişkin görüşlerini paylaştı. Pelin Markirt’in pandemi döneminde yazdığı ve Almanya, İspanya, Belçika, İsviçre, Kanada, Amerika ve İngiltere’ye evlenerek giden kadınların hayatlarından kesitler sunduğu ‘İthal Gelinler’ kitabında, trajik hikâyelerin yanı sıra mutlu sonla biten aşk hikâyeleri de yer alıyor.

‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’
ADIYAMAN VE KARA DANTEL SOKAĞI
‘İthal Gelinler’de, 2000’li yılların başlarında Adıyaman’ın Kara Dantel Sokağı’ndan mutlu bir gelecek umuduyla evlenip yurt dışına giden genç kızların başından geçenler kahramanlarının ağzından aktarılıyor. Yedi kadın, yedi dünya, yedi coğrafya. Göçmen yazar Pelin Markirt tarafından, tek başına geçirdiği üç aylık karantina sürecinde kaleme alınan kitap, kadınlığın ve göçmenliğin temel sorunlarını iç içe geçmiş akıcı hikâyelerle sunuyor okuyucuya. Markirt, evlilik nedeniyle başka ülkelere göç eden kadınlarda öne çıkan çaresizlik, öfke, umut, özlem gibi duygu durumlarını sinematografik bir dille anlatıyor kitabında. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği alanında ise yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar Pelin Markirt, Londra’da insan kaynakları alanında danışmanlık işi yapıyor.
‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’

‘Göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor’

 

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#Göçmen#Göçmen Kadın#İthal Gelinler

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