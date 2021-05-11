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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 11.05.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Giffey’in doktorası iptal edilecek mi?

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Giffey’in doktorası iptal edilecek mi?

Almanya’da kamuoyunda uzun süre tartışılan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey’in akademik titrinin alınıp alınmayacağı konusunda kararın kısa zamanda verileceği belirtildi.

BUSINESS Insider internet portalı, Berlin Hür Üniversitesi (FU) komisyonunun bakanın doktorasının iptal edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu duyurdu. 2019 yılında yapılan ilk incelemede üniversitenin doktorasını iptal etmek yerine ‘uyarı’ vermesi büyük tepki toplamıştı. Eleştiriler üzerine üniversite yeniden inceleme başlatmak zorunda kaldı. Ancak komisyonun tavsiye kararıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine üniversite açıklama yapmaktan kaçındı.

ÜÇ HAFTA İÇİNDE SAVUNMA VERECEK
Bu süre içinde SPD Berlin Teşkilat Başkanlığı’na da seçilen Franziska Giffey, hiçbir zaman bilerek kopya çekmediğini söyledi. Komisyonun raporunu resmi olarak açıklamasından sonra Franziska Giffey’in üç hafta içinde savunmasını sunması gerekiyor. Bundan sonra ise üniversite yönetimi nihai kararını verecek. Bakan Giffey, doktorasının iptal edilmesi halinde bakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

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