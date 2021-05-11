Giffey’in doktorası iptal edilecek mi?

BUSINESS Insider internet portalı, Berlin Hür Üniversitesi (FU) komisyonunun bakanın doktorasının iptal edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu duyurdu. 2019 yılında yapılan ilk incelemede üniversitenin doktorasını iptal etmek yerine ‘uyarı’ vermesi büyük tepki toplamıştı. Eleştiriler üzerine üniversite yeniden inceleme başlatmak zorunda kaldı. Ancak komisyonun tavsiye kararıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine üniversite açıklama yapmaktan kaçındı.

ÜÇ HAFTA İÇİNDE SAVUNMA VERECEK

Bu süre içinde SPD Berlin Teşkilat Başkanlığı’na da seçilen Franziska Giffey, hiçbir zaman bilerek kopya çekmediğini söyledi. Komisyonun raporunu resmi olarak açıklamasından sonra Franziska Giffey’in üç hafta içinde savunmasını sunması gerekiyor. Bundan sonra ise üniversite yönetimi nihai kararını verecek. Bakan Giffey, doktorasının iptal edilmesi halinde bakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.