Giessen’de ‘İlkbahar Konseri’ coşkusu

TKMG’nin Türk Sanat Müziği Korosu’nun Giessen Kongre Salonu’ndaki (Kongresshalle) konserine Hessen, Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinden çok sayıda sanatsever katıldı. Şef Murat Dündar’ın yönetimindeki konserin birinci bölümünde TKMG’nin 28 kişilik korosunun yanı sıra, Derya Birkan, Ömer Kavak, Ahmet Okan ve Cemil Karakurt da solo parçalar seslendirdi. Programın ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Serhat Dündar sahneye çıktı. Koronun yeniden sahneye çıktığı finalde tüm sanatçılar birlikte Türk sanat müziğinin sevilen iki şarkısını seslendirdir.BİR BUKET ÇİÇEK VERİLDİ
Pandemi bitiminden sonra şef Murat Dündar ile çalışmalara tekrar başlayan koronun ve konuk sanatçı Serhat Dündar’ın bahar konseri, 2016 yılında kurulan TKMG’nin ‘kültür değerlerimize ve geleneksel müziğimize sahip çıkmak, yaşatmak, yaymak ve Almanya
’da yaşayan genç kuşaklara tanıtarak, kültürel kimliğin korunmasına hizmet etmek’ hedefine yakışan bir etkinlik oldu. TKMG Bakanı Ahmet Okkan’ın program sunuculuğunu üstlendiği konseri izleyen Alman misafirler için Almanca sunumu da Renginur Girgin yaptı. Misafirler arasında yer alan Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan muavin konsolos Fatih Şahin müziğin insan hayatındaki önemine değindi ve Almanya’da faaliyet gösteren koroların Türk mûsıkîsini yaşatma amaçlı çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. Müzik hayatında 40’ıncı yıla giren koro şefi Murat Dündar’a konserin sonunda bir buket çiçekle teşekkür edildi.