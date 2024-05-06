Giessen’de ‘İlkbahar Konseri’ coşkusu

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TKMG’nin Türk Sanat Müziği Korosu’nun Giessen Kongre Salonu’ndaki (Kongresshalle) konserine Hessen, Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinden çok sayıda sanatsever katıldı. Şef Murat Dündar’ın yönetimindeki konserin birinci bölümünde TKMG’nin 28 kişilik korosunun yanı sıra, Derya Birkan, Ömer Kavak, Ahmet Okan ve Cemil Karakurt da solo parçalar seslendirdi. Programın ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Serhat Dündar sahneye çıktı. Koronun yeniden sahneye çıktığı finalde tüm sanatçılar birlikte Türk sanat müziğinin sevilen iki şarkısını seslendirdir.