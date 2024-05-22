×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Getir: ‘Tottenham’a borcumuz yok’

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Getir#Sponsporluk
Getir: ‘Tottenham’a borcumuz yok’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:24

İngiltere pazarından çekilmeye karar veren Getir, sponsorluk anlaşması yaptığı Tottenham Hotspur Kulübü’ne borcu olduğu iddialarını yalanladı.

Haberin Devamı

İNGİLİZ basınında yer alan haberlerde, Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur’un antrenman formasına sponsor olan Getir’in, kulübe yaklaşık 5 milyon Sterlin borcu olduğu iddia edilmişti. Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğunu, şirketin Tottenham Hotspur Kulübü’ne borcu bulunmadığını kaydetti. Salur, yurt dışı pazarlardan çekilmeleriyle ilgili olarak, “Biz yüzde 93 ciromuzu yaptığımız Türkiye’de operasyonlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sky News kaynaklı olarak yayılan haberlere ilişkin Getir’den yapılan açıklamada da “Şirketimizin 2021 yılında sponsorluk anlaşması yaptığı Premier Lig takımı Tottenham Hotspur’a borcu olduğu yönündeki iddialar asılsız. Şirketimizin Tottenham Hotspur ile sponsorluk anlaşmasından doğan borcu yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Getir#Sponsporluk

BAKMADAN GEÇME!