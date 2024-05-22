Getir: ‘Tottenham’a borcumuz yok’

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İNGİLİZ basınında yer alan haberlerde, Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur’un antrenman formasına sponsor olan Getir’in, kulübe yaklaşık 5 milyon Sterlin borcu olduğu iddia edilmişti. Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğunu, şirketin Tottenham Hotspur Kulübü’ne borcu bulunmadığını kaydetti. Salur, yurt dışı pazarlardan çekilmeleriyle ilgili olarak, “Biz yüzde 93 ciromuzu yaptığımız Türkiye’de operasyonlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sky News kaynaklı olarak yayılan haberlere ilişkin Getir’den yapılan açıklamada da “Şirketimizin 2021 yılında sponsorluk anlaşması yaptığı Premier Lig takımı Tottenham Hotspur’a borcu olduğu yönündeki iddialar asılsız. Şirketimizin Tottenham Hotspur ile sponsorluk anlaşmasından doğan borcu yoktur” ifadeleri kullanıldı.