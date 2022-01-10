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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Gerekirse gösteriler yasaklanır’

#Almanya#Marco Buschmann#Bakanı Karl Lauterbach
‘Gerekirse gösteriler yasaklanır’

Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, koronavirüs önlemlerine karşı yapılan gösterilerin artık kontrolden çıkmaya başladığını ve daha fazla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Funke Medya Grubu’na konuşan Buschmann, polise yönelik artan şiddet ve kural ihlalinin devam etmesi durumunda gösterilerin yasaklanabileceğini söyledi.

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“ANAYASAL bir devlet olarak, polis memurlarına veya gazetecilere yönelik şiddeti hiçbir koşulda kabul edemeyiz” diyen Adalet Bakanı Marco Buschmann, maske takmak veya mesafeyi korumak gibi yasal zorunluluklar veya gereklilikler varsa, bunlara gösterilerde de uyulması gerektiğini vurguladı. Buschmann, koronavirüs tedbirlerine karşı gösterilerden uzak durulmasını tavsiye ederken, “Maalesef anayasaya inanmayan aşırılık yanlıları bu tür gösterilere sıklıkla katılıyorlar ve önlemlere yönelik eleştirileri kendi amaçları için kullanmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, gerçekten bu tür gruplarla birlikte yürümek isteyip istemediğinizi iki kez düşünmelisiniz” diye konuştu.

‘Gerekirse gösteriler yasaklanır’
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

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YENİ VE ÜRKÜTÜCÜ BİR GELİŞME
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da bu konuda endişelerini dile getirdi. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lauterbach, aşı karşıtları ve korona inkârcıları arasındaki tartışmanın tüm ölçü ve amacını kaybettiğini söyledi. “Küçük bir grup, tüm bilimsel kanıtları silmeye ve gönüllü olarak bir sahte gerçekler balonuna girmeye hazır” diyen Lauterbach, bu durumun Almanya’nın savaş sonrası tarihinde yeni ve ürkütücü bir gelişme olduğunu söyledi.

 

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#Almanya#Marco Buschmann#Bakanı Karl Lauterbach

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