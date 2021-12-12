Gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki genç öldü!

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POLİSTEN verilen bilgiye göre, kentin Rosenheim metro istasyonunda yaşları 15 ve 17 arasında olan 5 genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında 17 yaşında kimliği açıklanmayan bir genç, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elinde bıçak olan fail ile bir arkadaşı olay yerinden uzaklaşırken yaşamını yitiren gencin biri kız olan iki arkadaşı şoka girdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevreyi kontrol altına alırken, izini kaybettiren iki zanlı için her yerde arama başlatıldı. Olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen, saldırganların bulunamaması üzerine polis vatandaşlardan yardım istedi.