‘Gazprom Germania’ya kayyum atandı

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Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün aniden bir basın toplantısı düzenleyerek, merkezi Berlin’de olan ve 100’de yüz Gazprom şirketine ait olan Gazprom Germania’ya, bakanlık bünyesindeki Federal Elektrik, Gaz, Telekomünikasyon, Posta ve Demir Yolları Ajansı’nın kayyum olarak atandığını açıkladı. Habeck, hükümetin tam desteğiyle alınan bu kararın detaylarının kısa bir süre içinde ilan edileceğini söyledi. Gazprom Germania’nın Almanya’daki bazı enerji şirketlerine ortak olduğu açıklandı.

STEINMEIER: HATA YAPTIK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder döneminde sözleşmesi imzalanan ve Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde kendisinin de destek verdiği Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projelerinin hayata geçirilmesinin bir hata olduğunu itiraf etti. Steinmeier, “Kuzey Akım 2’de benim de ısrar etmem açık bir biçimde hataydı. Biz Rusya’nın inanmadığı ama partnerlerimizin bizi uyardığı köprülerde ısrar ettik. Biz, Rusya’nın da içinde yer aldığı bir ‘Avrupa Evi’ inşa edilmesini beceremedik. Rusya’yı da güvenlik mimarisine bağlayacak bir temel atılmasını beceremedik” açıklamasında bulundu. İsim vermeden “Biz”e Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in de dahil olduğuna işaret etti.