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HABERLERAvrupa Haberleri

Gazeteci İbrahim Ergül’ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı

#Almanya#İbrahim Ergül’Ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ Kitabı Çıktı#AVRUPADAN HABERLER
Gazeteci İbrahim Ergül’ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı

Almanya’da uzun yıllar başta Hürriyet gazetesi olmak üzere, Türkçe medyaya emek veren ve 16 Ocak 2021 tarihinde aramızdan ayrılan gazeteci İbrahim Ergül’ün ölmeden önce kaleme aldığı ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı.

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İBRAHİM Ergül, vefatından önce Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için gelen vatandaşlarla ilgili yaptığı söyleşileri kitaplaştırma hazırlığı içindeydi. Birçok göç hikâyesini toparlamış, önsöz bile yazmıştı. Ergül’ün vefatının ardından harekete geçen ailesi, memleketleri olan Balıkesir’de, Altıeylül Belediyesi ve Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın katkılarıyla göç hikâyelerinden oluşan kitabı bastırdı.

Gazeteci İbrahim Ergül’ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı
‘KİMİ BİR ÖKÜZÜM KİMİ BİR ARABA İSTİYORDU’
Kendisi de 1980 yılında öğrenim amaçlı Almanya’ya gelen İbrahim Ergül, Türkiye’nin çeşitli illerinden çalışmak için Almanya’ya gelen birinci nesil insanların yaşam hikâyelerinden oluşan 25 portreye yer verdiği ‘El Kapıları Vatan Oldu’ isimli kitabının önsözünde şunları söylüyor: “Hepsinin hayalleri vardı, kimi bir çift öküzüm, kimi demirden bir arabam olsun istiyordu. Evim olsun isteyenler biraz fazla kalırım hayalleri kurdu. Sırf bu hayaller yüzünden çocuklardan, eşten, sevdiklerinden ayrı düştüler. Günler aylar yıllar geçti, dönülemedi, dönemediler. Kısaca, ‘el kapıları vatan oldu’. Şimdi, yıllarını, gençliklerini Almanya’da bırakan, birçok kişiye göre ön yargılı bir şekilde ‘Almancı’ olarak nitelenenlere, kahramanlara bırakalım sözü: 1952 yılı mayıs ayında balayı hayalleriyle Ankara Vapuru’na binen Vesile Teyze anlatsın göç hikâyesini. İznik Limanı’nda gördüğü uzun burunlu iskarpinlinin anlattıkları sonrası, dört köylüsüyle yollara düşen Hüseyin Özcan anlatsın yaşadıklarını. Bırakalım kendilerini yine kendileri anlatsın bizlere; anlatsınlar ki, onlarla birlikte yok olup gitmesin hikâyeleri.”
Gazeteci İbrahim Ergül’ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı

Gazeteci İbrahim Ergül’ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ kitabı çıktı
BİR KİTAP BİR FİDAN
Ergül ailesi kitaptan elde edilen gelirin Türkiye’de ağaçlandırma kampanyasına aktarılacağını belirterek, bir fiyat belirlemediklerini ancak ‘Bir kitap bir fidan’ düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade ettiler. Kitap edinmek isteyenler 0176- 707 91 772 ve 0176- 201 13 585 numaralı WhatsApp hatlarından bilgi edinebilirler.

 

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#Almanya#İbrahim Ergül’Ün ‘El Kapıları Vatan Oldu’ Kitabı Çıktı#AVRUPADAN HABERLER

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