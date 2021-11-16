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Fransa’da yaşayan Türklere çağrı: Seçimlere katılın

#Fransa#Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş#AVRUPADAN HABERLER
Fransa’da yaşayan Türklere çağrı: Seçimlere katılın

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Türklerin nüfusunun yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde seçimlere katılım oranını artırarak siyasi iktidarları değiştirebilecek oy potansiyeline sahip olduklarını söyledi, Fransa’da yaşayan Türkleri Nisan 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya davet etti.

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FRANSA’nın Strazburg kentinde UID’in ülkedeki 120 bölgesinin katılımıyla düzenlenen ve ‘2022 Fransa seçimleri’nin de konu edildiği iki günlük çalıştaya katılan Kuş, AA muhabirine açıklamada bulundu. Batılı ülkelerde son yıllarda artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslamafobiye işaret eden Kuş, şunları söyledi: “Bütün Avrupa’da yükselen bir yabancı düşmanlığı söz konusu. Avrupa’da yaşayan Türkler olarak özellikle son yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra söz konusu bu yabancı düşmanlığını daha yakından hissetmekteyiz. Her alanda, okullarda, çarşıda, pazarda, her yerde yabancı düşmanlığını hissediyoruz. Yabancı düşmanlığı, Fransa’da başka bir boyutta seyrediyor, Almanya’da başka bir boyutta, Avusturya’da başka bir boyutta seyrediyor ama baktığımız zaman Avrupa’nın genelinde yükselen bir yabancı düşmanlığı söz konusu. Almanya’da olduğu gibi Türk nüfusunun yoğun yaşadığı ülkelerde Türkler siyasi iktidarı değiştirebilecek oy potansiyeline sahip. Almanya’da son yapılan seçimlerde, UID olarak vatandaşların seçime katılması konusunda büyük destek verdik ve teşvik ettik. Yapılan seçimlerde, aşırı sağcı AfD’nin 2 puan gerilemesi, Almanya’daki Türkler için bir umut teşkil ediyor diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki, toplumumuz açısından AfD yükselebileceği zirveyi gördü ve geriye döndü.”

Fransa’da yaşayan Türklere çağrı: Seçimlere katılın
YÜZDE 70-80 KATILIM OLMALI
Bizim Avrupa çapındaki amacımız, vatandaşlarımızın seçimlere katılımını artırmak. Almanya’da yaşadığımız bir gerçek var. Vatandaşlarımızın yüzde 25’i ancak seçimlere katılıyor, yani çok düşük oranda seçimlere katkı veriyoruz. Onu yukarı çekmek için uğraşıyoruz. Bu Fransa’da da aynı şekilde, seçimlere katılım oranımız düşük. Öncelikli amacımız, vatandaşlarımızın en azından yüzde 70-80 oranında seçimlere katılması. Seçimlere katılım o kadar önemli ki, Almanya’da siyasi iktidarı değiştirebilecek oy potansiyeline sahibiz.” Türkleri Fransa’da Nisan 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya davet eden Kuş, “Seçimlere katılımı artırdıktan sonra burada gençlerimizin veya Türkiye kökenli vatandaşlarımızın seçimlerde daha çok aktif olarak görev almasını umut ediyoruz, inşallah bu yönde de çalışmalarımız olacak” dedi.
Fransa’da gelecek yıl yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi 10 ve 24 Nisan 2022 olarak belirlenmişti. 10 Nisan’daki seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 24 Nisan’da yapılacak ikinci turda yarışacak.
Fransa’da yaşayan Türklere çağrı: Seçimlere katılın

 

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#Fransa#Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş#AVRUPADAN HABERLER

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