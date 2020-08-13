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Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Fransa’da camiye kundaklama şüphesi

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Fransa’da camiye kundaklama şüphesi
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Fransa’nın Lyon şehrindeki Essalem Camisi’nde yangın çıktı. Lyon ikinci bölge Belediye Başkanı Pierre Olivier, yangının büyük ihtimalle kundaklama olduğunu söyledi.

FRANSA’da Lyon şehrinin ikinci bölgesinde gece saatlerinde Essalem Camisi’nde çıkan yangın giriş kapısını kullanılmaz hale getirdi. Lyon ikinci bölge Belediye Başkanı Pierre Olivier yangının büyük ihtimalle kundaklama olduğunu ve hiçbir yaralı olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Olivier “Lyon’daki Essalem Camisi’nin yakılmasının şiddetle kınıyorum. İlk bilgilere göre kundaklama olduğunu düşünüyorum. İtfaiyecilere ve polise hızlı müdahaleleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Lyon Camisi Rektörü Kamel Kabtane ise, “Saldırganlar yine iş başında. Bu ne zamana kadar sürecek?” diyerek tepki gösterdi. Bir hafta içerisinde, iki camide yangın çıktı. Lyon yakınlarındaki Bron bölgesinde bulunan Omar Camisi’nde geçen hafta sabah namazı saatlerinde yangın çıkmıştı. Çıkan yangın tüm camiyi sararak camiyi kullanılamaz hale getirmişti.

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