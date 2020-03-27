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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Fransa o ilacın kullanılmasına izin verdi

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Fransa o ilacın kullanılmasına izin verdi
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Fransa’da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

RESMİ Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi’nde, klorokinin Kovid-19’un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi. Ülkede, Kovid-19’un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya’daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran’a teşekkürlerini iletti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.
Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75’i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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