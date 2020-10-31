Frankfurt Türk Tiyatro Festivali evlere konuk olacak

TİYATRO Frankfurt, 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ile internet üzerinden evlere konuk olacak. Festival, Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Angela Dorn, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in himayesinde, Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı, T.C. Kültür Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilecek. Festival, 20 Kasım’da Tiyatro Frankfurt’un onursal başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Ayşenil Samlıoğlu ve Tamer Levent’in katılacağı online açılış ile başlayacak. İzleyiciler dokuz gün boyunca oyunları ücretsiz izleyebileceği gibi, festivale konuk olacak ünlü isimlere Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. Tiyatro Frankfurt festivali insanların pandemi ortamında sanatla bağlarının kopmaması için düzenlediklerini kaydetti.

OYUNLAR ALMANCA ALT YAZILI

Festivalin amacının, kültürleri sanatın gücü ile birleştirmek ve kültürler arası etkileşimi sağlamak olduğunu belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, Türkiye’nin en köklü tiyatro kurumlarından gelen en seçkin oyunları, Almanca alt yazı ile tüm sanat severlerle buluşturacaklarını söyledi. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geçmiş yıllardan farklı bir festival heyecanının yaşanacağını kaydeden Kellecioğlu, ancak normalleşme sürecine girilir girilmez Türk tiyatrosunun birbirinden değerli oyun ve oyuncularını Frankfurt’ta ağırlayacaklarını belirtti.

ÜNLÜ OYUNCULAR ATÖLYELERE KATILACAK

Festivalde Devlet ve Şehir Tiyatroları’ndan oyunların yanı sıra Ayşe Kökçü, Oya Başar, Oktay Kaynarca, Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer Şahin, Esra Dermancıoğlu, Hülya Gülşen Irmak, Celal Kadri Kınoğlu ve Hilal Saral gibi Türk tiyatrosu ve sinemasının ünlü isimleri, atölye ve söyleşilere katılacak. Tüm atölye çalışmaları eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden izleyiciler ile paylaşılacak. Tiyatro Frankfurt, atölyelere katılımcı sayısının 15 ile sınırlandırıldığını, katılımcılar için ön kayıt ve ön eleme olduğuna dikkat çekti. Detaylı bilgi ve iletişim için: info@tiyatro-frankfurt.de +491634562989 (WhatsApp).

Tiyatro Frankfurt Sosyal Medya Hesapları: Youtube Facebook Twitter Instagram

İşte Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Programı

20.11.2020 Cuma

18:00 Açılış - Katılımcılar: Ayla Algan, Ayşenil Şamlıoğlu, Haldun Dormen, Tamer Leven, Mustafa Kurt

20:00 Tiyatro oyunu ‘Sonsuzluk Kitabevi’ - Devlet Tiyatroları

İnsanlığın yaşamın çarkı içinde öğütülüp yok olduğu zamanlarda, hiçliğe boyun eğmek yerine, sonsuz olmak isteyen adamın tuhaf hikâyesi..

20:45 Online Panel-Katılımcı: Hakan Dündar

Sonsuzluk gibi bir konu sınırları net bir şekilde çevrilmiş bir tiyatro sahnesinde nasıl anlatılabilir?

21.11.2020, Cumartesi

14:15 Çocuk Atölyesi/Nazlı Başaran ile ‘Yaratıcı drama’

15:00 Çocuk oyunu ‘Bir Kümes Hikayesi’ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

16.00 Atölye/Hilmi Zafer Şahin ile Dramaturji- Yazarlık atölyesi

17:00 Online Panel-Ayşe Kökçü, Tiyatro ve sinemaya adanmış 45 yıl

Ayşe Kökçü ile tiyatro ve kamera önü oyunculuğu ve tecrübeleri üzerine söyleşi

22.11.2020, Pazar

16:00 Atölye Kubilay Karslıoğlu ile ‘Temel oyunculuk teknikleri’

Bir oyuncunun bilmesi gereken teknikler üzerine keyifli bir atölye çalışması

17:00 Tiyatro oyunu ‘Uçmak’ Devlet Tiyatroları

Varsa yoksa uçmak... Havada süzülmenin kendini çeken duygusuna zevkine ulaşmak icin tüm benliğini ortaya koymuş bir adam: Hezarfen Ahmed Çelebi. Hayat ile ölüm arasında bir tutkunun öyküsü

19:00 Online Panel-Hakan Çimenser, Ömer Faruk Oyal ve Tolga Evren

Hezarfen’i günümüz insanı ne kadar anlayabilir? Uçmak oyununun yazarı ve yönetmeni ile oyun üzerine keyifli bir söyleşi.

19:00 Atölye Beyti Engin ‘Oyunculukta karakter tasarımı’

Her insanın eşsiz olduğu gerçeği ile yola çıkarsak, bu eşsiz canlıyı nasıl daha yakından tanıyabiliriz?

23.11.2020, Pazartesi

20:00 Atölye-Canan Kırımsoy DRAMATURJI-Yazarlık atölyesi

Tiyatronun düşünsel derinlikleri üzerine çalışmalar

24.11.2020, Salı

19:00 Atölye Reha Özcan ‘Bir karakter yaratmak’

Tiyatroda birinin ötekine dönüşümü zor bir süreç. Usta oyuncu Reha Özcan, bu süreçte oyuncu adaylarına yol gösterecek gerekli bilgi birikimini atölye çalışmasıyla paylaşıyor

25.11. 2020, Çarşamba

19:00 Online Panel-Oya Başar, Oktay Kaynarca ‘Tiyatro izleyicisine ne kadar dokunabiliyor?’

90’lı yıllardan günümüze çok şey değişti. Bu değişimin tiyatroya ve izleyici profiline yansıması

19:00 Atölye-Hilal Saral, kamera önü oyunculuk

Başarılı yönetmen Hilal Saral ile kamera önünde nasıl rahat ve doğal oyunculuk sergilenebilir? Konsantre olma teknikleri ve doğaçlama çalışmaları

26.11.2020, Perşembe

20:00 Atölye-Esra Dermancıoğlu-Doğaçlama oyunculuk

27.11.2020, Cuma

19:00 Atölye-Nur Onur-Sahne Sanatlarında beden dili ve etkili

Kendimizi ifade ederken jestlerimiz, mimiklerimiz iletişimimizi ne kadar etkiliyor? Kendimizi bedenimiz ile doğru ifade edebiliyor muyuz? Sunucu, yazar ve iletişim danışmanı Nur Onur, katılımcılara bedenlerini doğru kullanmaları konusunda deneyimlerini aktaracak

20:00 Online Panel-Hülya Gülşen Irmak ve Çağla Irmak- ‘Kuşaklar arası’

Anne ve kız başarılı sanatçıların bir kuşaktan öbürüne aktarılan tiyatro sanatının bugünü ve geleceği üzerine sohbeti

28.11.2020, Cumartesi

14:15 Çocuk atölyesi-Nazlı Başaran -Yaratıcı drama

Çocukların yaratıcılıklarını gözlemlelemek ve cesaretlendirmek için küçük yaşlarda her dokunuş onların şekillenmesine yardımcı oluyor. Onları izlemek de çok keyif veriyor.

15:00 Çocuk oyunu-Yedi Kapılı Kent-Devlet Tiyatroları

Oyun yedi kapısı bulunan kocaman bir kentte geçiyor. Yüksek duvarlarla çevrili kentte herkes korku içinde. Ama neden korktuklarını kendileri de bilmiyor

16:00 Online panel- Cüneyt Uzunlar, Cüneyt Yalat - Kollektif tiyatro mümkün mü?

Birinin hayali mi, hayallerin birleşi mi?

17:00 Tiyatro oyunu, ‘Giden Tez Geri Dönmez’

19:00 Söyleşi, Ayla Algan, Yekta Arman - Dünden bugüne tiyatro

29.11.2020, Pazar

16:00 Atölye, Celal Kadri Kınoğlu, Bir tiyatro oyunun sahnelenme serüveni

Bir metni okuyup hayal etmek ve bir hayali gerçekleştirmek üzerine atölye çalışması

17:00 Tiyatro oyunu, Aşık Veysel - Devlet Tiyatroları

Oyun, Aşık Veysel’in tüm zorluklara meydan okumasını, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, yaşama olan bağlılığını, içindeki sevgiyi ve hoşgörüyü anlatıyor

19.00 Kapanış, Nur Onur ve Kamil Kellecioğlu