‘Frankenstein’a soruşturma

ESTETİKÇİNİN internet üzerinden olumlu ifadeler içeren sahte yorumlar satın alarak müşterileri tuzağa düşürdüğü iddia ediliyor. Daha önce de hakkında çok sayıda suçlama bulunduğu belirtilen ünlü estetik cerrahı Sebastian V. hakkındaki iddiaların artması üzerine Münih Ceza Savcılığı harekete geçti. Münih’teki iki kliniği kapatılan plastik cerrrahı uzmanı hakkında soruşturma başlatıldı.

TAZMİNAT İSTİYORLAR

Sosyal medya üzerinden organize olan 80 mağdur, estetikçinin yargılanarak ceza almasını, ayrıca kendilerine tazminat ödenmesini talep ediyor. Mağdurları tarafından Dr. Frankenstein olarak anılan ve hakkında ölüme sebebiyet vermek dahil, çok saıyda şikâyet bulunan Sebastian V. ise suçlamaları kabul etmiyor.

TANINMAZ HALE GELDİLER

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan mağdurlar, internetteki olumlu yorumlara aldanarak bıçak altına yattıklarını, ancak özellikle yüz estetiği yaptıranların tanınamaz hale geldiği belirtiliyor. Doktorlar hakkında yorumlar içeren internet portallarındaki olumlu ifadelerin sahte hesaplar üzerinden geldiği, olumsuzluk içeren yorumların ise para karşılığı derhal sildirildiği ileri sürülüyor.