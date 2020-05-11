'Terminal' filmi gibi... 54 gündür havalimanında...

HİNDUSTAN Times gazetesinin haberine göre, Ziebat, 18 Mart’ta Vietnam’ın başkenti Hanoi’den İstanbul’a Yeni Delhi üzerinden aktarmalı uçuş ile seyahat ediyordu. Ancak aynı gün Hindistan’ın uluslararası uçuşları iptal etmesiyle Yeni Delhi’deki havalimanından ayrılamadı. Havalimanı yetkilileri, transit yolcu olarak gelen Ziebat’ın durumunu Almanya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliğine bildirdiklerini, elçilikten gelen yanıtla Alman vatandaşının aranan bir suçlu olduğunu öğrendiklerini belirtti. Alman vatandaşının günlerini gazete ve dergi okuyarak geçirdiğini söyleyen yetkililer, geçiş alanında yürüyüş yaptığını, ailesi ve arkadaşlarıyla telefonda görüştüğünü aktardı. Ziebat, Kovid-19’dan ötürü uluslararası uçuşların iptal edilmesi sebebiyle 54 gündür Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda yaşıyor.

Ziebat’ın durumu, başrolünde Tom Hanks’in oynadığı 2004 yapımı ‘The Terminal’ filmini anımsattı. Filmde, ünlü aktör Tom Hanks’in canlandırdığı Viktor Navorski isimli karakterin New York’taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı’nda başından geçenler anlatılıyor. Film, ‘Krakozhia’ adlı hayali bir ülkenin vatandaşı olan Navorski’nin babasının vasiyetini yerine getirmek için geldiği ABD’de yaşadıklarını konu alıyor. Havalimanına indiğinde ülkesinde iç savaş çıkan Navorski, ABD Krakozhia’yı tanımadığı için New York’a gidemiyor ve havalimanında yaşamaya başlıyor.